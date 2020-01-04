التحالف الدولي يخفض عملياته بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمس خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية. جاء ذلك في تصريح لمسؤول أمريكي نقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية أمريكية في بغداد في وقت مبكر من صباح الجمعة.



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