ديوانيات ومخيمات شعرية بمهرجان تميز الخرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

تطلق إدارة تعليم الخرج اليوم مهرجان أندية الحي الترفيهية والتعليمية تحت شعار «مهرجان تميز»، والذي تقام فعالياته في مقرات أندية الحي للبنين والبنات في كل من السيح، الدلم، الهياثم، اليمامة، السلمية، نعجان. ويستمر 10 أيام.

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن أندية الأحياء أكملت استعداداتها للمهرجان الذي يقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي، ويشتمل على جملة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتتخللها مسابقات ثقافية ومنافسات رياضية متعددة، فضلا عن العروض الفنية ومراسم الأطفال ودورات تطوير الذات، إلى جانب الديوانيات والمخيمات المخصصة للأمسيات الشعرية، مشيرا إلى أن هذه المهرجانات تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية والتعليمية وتعرف بمحتواها وماذا يقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات، سعيا لترسيخ رؤية المملكة 2030 ونشر قيم جودة الحياة.

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من جهته بين ممثل أندية الحي للبنين بتعليم الخرج منصور السعيدان أن المهرجان يتناول مجالين رئيسيين، المجال التقني العلمي للبنين والمجال الرياضي الصحي للبنات، ويتخللهما عديد من الفعاليات والأنشطة الجاذبة التي تستهدف كل فئات المجتمع، وتجري في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي، بهدف نشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع.

ولفت إلى أن الفعاليات خصصت برامج لذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم والدمج مع أقرانهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تلبي رغبات مرتادي الأندية تتوافق مع طبيعة الأجواء الشتوية.

من جانبها أفادت ممثلة أندية الحي للبنات أمل الرويبعة بأن أندية البنات تشتمل على عديد من الفعاليات العلمية والثقافية والرياضية، فضلا عن التنافس بين الأندية في ذلك، والاستفادة من أوقات الفراغ للطالبات خاصة ولأفراد الأسرة بشكل عام.