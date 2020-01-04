3 مهرجانات للتعريف بأندية مدارس الحي في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنفذ إدارة تعليم منطقة الرياض بدءا من اليوم ثلاثة مهرجانات تهدف للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، وذلك بدعم من إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم.

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وأوضح مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبوعباة أن أول المهرجانات سينطلق اليوم، وهو مهرجان «الطفل»، ويتضمن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا، مشيرا إلى أن المهرجان سيكون لمدة يوم واحد من الرابعة إلى العاشرة مساء.

فيما سينطلق الثلاثاء المقبل مهرجان «السنع والمواجيب»، وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي، وذلك في غرناطة مول، فيما سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية الخميس المقبل وسيقام في العثيم مول.

من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية، والبالغ عددها 122 ناديا للبنين والبنات، من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة، والتربية على المواطنة، من خلال تعزيز المواطنة فكرا وعملا، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية وما يقدم من خلالها من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية.