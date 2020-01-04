وفد من ملتقى رواد المواهب يزور محافظة الحريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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زار وفد من ملتقى رواد المواهب أمس الأول محافظة الحريق، وذلك للتعرف على أبرز ملامحها التاريخية. وضم الوفد عددا من المواهب العلمية والإعلامية والثقافية والطبية.
وأوضحت مشرفة الرحلة اعتماد المسعري أن الملتقى يضم أعضاء من 20 دولة من مختلف الجنسيات، ويهدف إلى خلق التلاحم والتعرف على عادات وتقاليد الأعضاء المشاركين في الملتقى من تلك الدول.
من جانبه أضاف رئيس الملتقى محسن آل حسان أن الملتقى ينظم فعاليات وزيارات للأعمال الإنسانية، ويعمل على تكريم المبدعين وتشجيع المواهب من جميع الأعمار.
واشتملت الرحلة على زيارة لإحدى مزارع الحريق المشهورة، كما استمع الوفد إلى شرح عن المحافظة وسبب تسميتها وأبرز معالمها التاريخية وأشهر رجالها وشعرائها.
كما زار الوفد مهرجان الحريق الرابع للحمضيات، مطلعا على منتجات مزارع الحريق المعروضة كالعسل والحمضيات والتمور.
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