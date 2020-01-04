مقتل وإصابة 3 في انفجار بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مزار الشريف

أكد مسؤول محلي أفغاني مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية، خلال ساعة الذروة في مدينة مزار الشريف بإقليم بلخ شمال أفغانستان أمس.

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ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، منير أحمد فرحات قوله إنه تم زرع العبوة الناسفة في مركبة.

وتابع أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في منطقة الشرطة العاشرة بمدينة مزار الشريف.

وكشف تقرير عن وزارة الداخلية أن 7400 مدني أفغاني قتلوا أو أصيبوا نتيجة هجمات انتحارية وانفجارات العام الماضي، وتابع أن 2219 مدنيا قتلوا، وأصيب 5170 العام الماضي.