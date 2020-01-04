65 قتيلا في أحداث الجنينة السودانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) أعمال العنف القبلي في غرب دارفور غرب السودان، كاشفة عن سقوط 65 قتيلا في أحدث حصيلة للصراع الدامي.

وقالت البعثة المختلطة أمس «إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث التي خلفت 65 قتيلا وحوالي 54 جريحا، وشردت الآلاف من السكان المدنيين ودمرت الملاجئ وأحرقت القرى».