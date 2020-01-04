19 قتيلا في هجوم مسلح بنيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوجا لقي 19 شخصا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في منطقة قروية (وسط نيجيريا)، حسب ما أعلنت الشرطة النيجيرية أمس. وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية وليام أيا، بأن مجهولين هاجموا قرية تاواري في محافظة كوجي، على بعد 100 كلم إلى الجنوب من العاصمة أبوجا، وقتلوا 19 شخصا، وأحرقوا بعض الممتلكات. وأشار المصدر إلى فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.



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