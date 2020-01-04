شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة دولية تنشر صورا مثيرة توثق طلوع ”قرن الشيطان“ والشروق ”الشرير“ على أراضي دولة قطر..! (شاهد 5 صور عالية الوضوح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة نادرة التقطت من دولة قطر في 26 من الشهر الماضي، طلوع الشمس على شكل قرن كبير قرمزي اللون يخرج من البحر، ما دفع بعض المتابعين إلى تسميته بـ“قرن الشيطان“، أو الشروق ”الشرير“.

وتم التقاط الصورة من قبل صحفي يدعى إلياس شاسيوتيس، كان يتواجد في قطر حين وقع كسوف شمسي حلقي نادر، حيث غطى القمر وسط الشمس وترك الحواف الخارجية للقرص الشمسي تبدو للناظر مثل حلقة من النار.

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وكالة دولية تنشر صورا مثيرة توثق طلوع ”قرن الشيطان“ والشروق ”الشرير“ على أراضي دولة قطر..! (شاهد 5 صور عالية الوضوح)

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وقال شاسيوتيس، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق بها صورا من شروق الشمس في ذلك اليوم: ”زيارة سريعة إلى قطر لمشاهدة الكسوف الحلقي لشمس يوم 26 ديسمبر 2019.. تم حجب المرحلة الحلقية بالغيوم، لكن شروق الشمس الأحمر كان أروع شروق رأيته في حياتي!“.

ونقل موقع ”كولوسال“ الإخباري قول مختصين اطلعوا على الصورة، ”أن اللون القرمزي الذي اكتسته الشمس يرجع لتداخل عدة عوامل طبيعية وفلكية، منها الضباب الكثيف الذي أكسب الشمس توهجا إضافيا“.

وأضاف الموقع أن الغلاف الجوي للأرض ”حمل طبقة انعكاسية من الهواء الدافئ بشكل غير عادي في تلك اللحظة، ما أعطى الصورة جمالية إضافية“.

* عن: ارم نيوز