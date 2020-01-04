شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مقتل سليماني.. ايران تفاجئ الجميع وتقوم بتغيير لون علم دولة خليجية من ”الأحمر العنابي” الى ”الأسود”..! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدمت ايران على تغيير لون علم دولة قطر من البني الى الاسود حدادا وحزنا على الهالك قاسم سليماني.

واثار تغيير لون علم دولة قطر الى الاسود استياء واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما اعتبروه انتقاصا لسيادة قطر.

قد يهمك ايضاً:

وكالة دولية تنشر صورا مثيرة توثق طلوع ”قرن الشيطان“ والشروق ”الشرير“ على أراضي دولة قطر..! (شاهد 5 صور عالية الوضوح)

عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة العراقية بغداد بعد يوم من اغتيال قاسم سليماني .. شاهد ’’تفاصيل’’ مالذي يحدث الآن؟

عاجل : ترامب يعتذر للايرانيين عن اغتيال قاسم سليماني ويبعث برسالة عاجلة عبر قطر إلى حكام طهران.. لن تصدق مالذي طلبه منهم؟

ظهور مفاجئ لـ عبدالملك الحوثي بعد مصرع قاسم سليماني .. شاهد ماذا قال وكيف ظهر؟؟

بسبب مقتل سليماني.. ايران تفاجئ الجميع وتقوم بتغيير لون علم دولة خليجية من ”الأحمر العنابي” الى ”الأسود”..! (صورة)



آخر وصية ”مؤثرة” كتبها قاسم سليماني بخط يده وسلمها لزوجته قبيل اغتياله بأيام.. شاهد ماذا قال فيها؟ (صورة)

العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد)

صور مثيرة ونادرة للجنرال قاسم سليماني حينما كان شابا مراهقًا يقاتل صدام حسين .. شاهد من كان بجواره؟!!

Advertisements

عاجل : أول وزير خارجية خليجي يطير إلى إيران عقب مقتل قاسم سليماني .. شاهد من يكون؟؟

الحرس الثوري يفجر مفاجأة غير متوقعة: هذا هو الخطأ الذي أوقع قاسم سليماني في مصيدة الطيران الأمريكي وجعل جسده يحترق!!



‘‘خطأ كارثي‘‘ للجنرال قاسم سليماني أودى بحياته.. شاهد المفاجأة ماهو؟؟



ظهور مثير لأبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية.. شاهد ماذا فعلوا وأثلجوا صدور الخليجيين وأسعدوا قلوب العرب (صور)

بعد مقتل سليماني.. إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد في قم.. ومغردون يكشفون معاني هذا الحدث ودلالاته (شاهد)



رغد صدام حسين تحتفل بمقتل قاسم سليماني .. وتهز مواقع التواصل بهذا ‘‘الفيديو‘‘ (شاهد)





ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف، وذلك وفق ترتيب مسبق أكد الجانب الإيراني عليه، رغم التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق، أمس الجمعة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، الزيارة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية القطري سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ظهر اليوم السبت.

وأثار مقتل سليماني ردود فعل دولية واسعة ومتباينة حيث حذرت روسيا من أن مقتل سليماني بضربة أميركية في العراق، من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني "خطوة مغامرة ستفاقم التوتر في أنحاء المنطقة".

وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".