شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل أيام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، كانت الفلكية اللبنانية ، ليلى عبداللطيف، خرجت للعلن، لتعلن تنبؤاتها بخصوص العام الجديد، 2020.

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وبحسب متابعة "بويمن" فإن من توقعات ليلى عبداللطيف، ذكرت أن شخصيات كبيرة سيتم اغتيالها وموت قيادات بارزة.

وتطرقت إلى حدث هام سيهز المنطقة، ويصعد من الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو على ما يبدو حادثة اغتيال قاسم سليماني وقيادات في أخرى من الحرس الثوري والحشد الشيعي في مطار بغداد فجر أمس الجمعة.

وأشارت إلى انتشار لسفن حربية في مياه بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأكدت أن أزمة طارئة وحالة من التأهب والغليان ستسود منطقة الشرق الأوسط والأنظار تتجه إلى حدث ما بين أميركا وايران.

ومن توقعاتها:

اغتيالات تطال بعض الشخصيات السياسية في العراق.

الثورة في العراق ستشهد انتصارات تؤدي إلى تغيير سياسي كبير.

نهاية الأزمة الحالية في اليمن وعودة الاستقرار ومصالحات بين القبائل اليمنية.

ومن بين توقعات ليلي عبد اللطيف الجديدة 2020 للشخصيات هي:

ترامب: سيواجه مشكلة داخلية كبيرة مع الكونغرس تتعلق بايران وهو سيقطع زيارته لاحدى الدول ويعود الى بلاده بسبب حدث كبير وستظهر امراة جديدة في حياته الى العلن.