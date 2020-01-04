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فيديو وصور.. غيوم وسحب على جدة الآن
متابعات الخليج 365 - جدة
نشر العديد من المواطنين، على مدى ساعات النهار والساعات الأولى من مساء اليوم، العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء عروس البحر الأحمر، تحت وسم جدة الآن الذي تصدر الترند السعودي.
وأظهرت الصور كثافة الغيوم على كورنيش جدة، فيما يتوقع هطول زخات من الأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل وصباح الغد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
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