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5 متأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة الطبع
في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - واس
تأهل 5 متسابقين إلى المرحلة الثانية من مسابقة الطبع التي انطلقت اليوم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمشاركة 11 منقية, والمتأهلون هم:
1 – ذيب الفديع شباب العتيبي.
2 – ناصر فراج عجب السبيعي.
3 – نواف الفديع شباب الشيباني.
4 – فهد برزيل سرحان الرشيدي.
5 – حجاج سعد مفلح الشيباني.
وتنافس المشاركون في المرحلة الأولى التي ضمت أربعة أشواط هي – عقبة الراكب إبله بالرحول، وعقبة الراكب إبله بالرجل، والمضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)، والمشالع.
وسيدخل المتأهلون إلى المرحلة الثانية التي من المقرر إقامتها في 16 جماد الأولى 1441 – الموافق 11 يناير 2020م، وتضم بدورها ثلاثة أشواط وهي النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)، والمشالع (مع تبديل العصى)، وتنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان).
يذكر أن المسابقة ترتكز على سلوك الإبل واستجابتها للأصــوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول.
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