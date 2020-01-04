اخبار السعوديه

تفاصيل انتشال جثة المسن ضحية منحدر بلجرشي

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم تفاصيل انتشال جثة المسن ضحية منحدر بلجرشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-04

تفاصيل انتشال جثة المسن ضحية منحدر بلجرشي

سقطت مركبته بسبب الأجواء السيئة وكثافة الضباب

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي، من انتشال جثة مواطن تسعيني، انحدرت مركبته في منطقة وعرة تبعد حوالي 1000م تقريبًا نزولًا إلى الأسفل.

Advertisements

وفي التفاصيل: أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الرائد فايز عوض الغامدي، بأنه في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم السبت الموافق: 9/ 5/ 1441هـ، ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، وعلى الفور تم تحريك الوحدات اللازمة للموقع.

وتابع أنه بالوصول اتضح وجود آثار سقوط مركبة، حيث قامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئة مع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الشخص والمركبة، واتضح وفاته رحمه الله، وقامت الفرق بإخراج جثمانه وحمله بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، ومن ثم تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.

تابعنا على d3ccaee501.jpg تواصل معنا علىe86437b0ed.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل انتشال جثة المسن ضحية منحدر بلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا