تفاصيل انتشال جثة المسن ضحية منحدر بلجرشي

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي، من انتشال جثة مواطن تسعيني، انحدرت مركبته في منطقة وعرة تبعد حوالي 1000م تقريبًا نزولًا إلى الأسفل.

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وفي التفاصيل: أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الرائد فايز عوض الغامدي، بأنه في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم السبت الموافق: 9/ 5/ 1441هـ، ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، وعلى الفور تم تحريك الوحدات اللازمة للموقع.

وتابع أنه بالوصول اتضح وجود آثار سقوط مركبة، حيث قامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئة مع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الشخص والمركبة، واتضح وفاته رحمه الله، وقامت الفرق بإخراج جثمانه وحمله بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، ومن ثم تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.

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