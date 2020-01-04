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فيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية توقعوا البرد الشديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، مشيرًا إلى أن نهايتها ستكون باردة.
وأشار الزعاق إلى أن بداية المربعانية كانت دافئة بسبب المنخفضات الجنوبية؛ ما يعني أن نهايتها ستكون شديدة البرود، مستدلًّا على ذلك بمثل عربي قديم يقول: “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا” متوقعًا بردًا شديدًا خلال هذه الأيام.
وأوضح الزعاق أن يوم السبت القادم هو أول أيام موسم الشبط، ومدته 26 يومًا.
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