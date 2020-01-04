فيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية توقعوا البرد الشديد

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، مشيرًا إلى أن نهايتها ستكون باردة.

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وأشار الزعاق إلى أن بداية المربعانية كانت دافئة بسبب المنخفضات الجنوبية؛ ما يعني أن نهايتها ستكون شديدة البرود، مستدلًّا على ذلك بمثل عربي قديم يقول: “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا” متوقعًا بردًا شديدًا خلال هذه الأيام.

وأوضح الزعاق أن يوم السبت القادم هو أول أيام موسم الشبط، ومدته 26 يومًا.

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