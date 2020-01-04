حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح مهم

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل أيام من إيداع الدعم للمستحقين في دفعة يناير الحالي، أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بقواعد الاستحقاق ومعايير صرف الدعم لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار بهذا الشأن: يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18- 24 عامًا وتم التسجيل كمستقل يصرف الدعم بناء على مجموع دخل الفرد.

وفي سياق ذي صلة قالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار حول نتائج الاعتراضات: إنه في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الدخول إلى الحساب ثم دراسة الأهلية ثم الانتقال إلى اعتراضات الأهلية السابقة.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ26 من دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم الخميس المقبل، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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