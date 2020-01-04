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انتشال جثة مواطن تسعيني سقطت مركبة في منحدر جبلي

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2020-01-04

انتشال جثة مواطن تسعيني سقطت مركبة في منحدر جبلي

متابعات الخليج 365 - بلجرشي

انتشل مدني بلجرشي جثة مواطن تسعيني، سقطت مركبته في منحدر جبلي يقدر ارتفاعه بحوالي 1000م.

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ولفت الدفاع المدني إلى أنه تم إخراج الجثة بواسطة فرق الإنقاذ الجبلي.



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