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2020-01-04 انتشال جثة مواطن تسعيني سقطت مركبة في منحدر جبلي متابعات الخليج 365 - بلجرشي انتشل مدني بلجرشي جثة مواطن تسعيني، سقطت مركبته في منحدر جبلي يقدر ارتفاعه بحوالي 1000م. Advertisements ولفت الدفاع المدني إلى أنه تم إخراج الجثة بواسطة فرق الإنقاذ الجبلي.



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