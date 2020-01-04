برامج تدريبية صحية لرعاية مرضى الروماتيزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور عبدالكريم السويداء مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد عمير، لتعزيز التعاون الثنائي بين المستشفى الجامعي والجمعية وتبادل الخبرات في المجالات والمهارات الإكلينيكية وتنمية المهارات السريرية بما يحقق التكامل والرقي ببرامجهما.

وتهدف المذكرة إلى بناء برامج تدريبية صحية مشتركة بما يتوافق مع حاجة الطرفين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بالاستفادة من الإمكانات والخبرات الأخرى المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وبين الدكتور السويداء اهتمام المستشفى بعقد الاتفاقيات والشراكات، خاصة بين الجامعات والجمعيات المتخصصة لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة العلمية والتطويرية منها لما لها من أثر إيجابي في استثمار الإمكانات التي تمتلكها، وتوجيه الطاقات لتحقيق الأهداف المأمولة.