35.6 ألف بلاغ واستفسار بيطري خلال 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 35,666 بلاغا واستفسارا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019، شملت 34,394 استفسارا طبيا حول الأمراض البيطرية، ونحو 1272 بلاغا وشكوى متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 106 تصاريح نقل دواجن وخطوط سير.
وأوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ، تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 670 بلاغا حول الأمراض الوبائية والمشتركة للثروة الحيوانية، ونحو 418 بلاغا حول الرفق بالحيوان، و80 بلاغا عن مخالفات مشروعات الدواجن والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى 30 بلاغا عن نقص الأدوية واللقاحات، وبلاغ واحد حول الحياة الفطرية، و73 شكوى مختلفة.
وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى الدور الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.
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