«مبادرة دفء» تكسو الأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض نفذت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة «دفء»، الهادفة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر الكافلة للأيتام والمحتاجة لـ(كسوة الشتاء). وقالت المشرفة على تنفيذ المبادرة الأخصائية الاجتماعية ريم الجعيد إن عدد المستفيدين من هذه المبادرة قارب الـ300 يتيم وأسرهم الكافلة، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر الكافلة المحتاجة وتوفير مردود مادي لها وتنمية روح الانتماء والحب بين الإدارة والأسر الكافلة وبينهما وبين أفراد المجتمع المحبين للخير.



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