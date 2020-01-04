مدن صنعتها الرؤية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة تزامنا مع رؤية 2030 وتنويعا لمصادرها الاقتصادية بعيدا عن النفط، اتجهت السعودية نحو الطبيعة، تبتكر وتستحدث مدنا للترفيه والصناعة والتكنولوجيا، تعزز استثمارها واقتصادها وتضمن استدامة تنميتها. مدن سعودية مبتكرة 1- "القدية" سياحة ترفيهية - الإنشاء: 28 أبريل 2018 - الموقع: جنوب غرب مدينة الرياض - المساحة: 334 كم مربع - سبب التسمية: نسبة إلى طريق أبي القد الرابط بين اليمامة والحجاز سابقا أحياء المدينة منتجع الترفيه

مركز المدينة

الطبيعة

الحركة والتشويق

الجولف والمناطق السكنية 2- "أمالا" سياحة علاجية - الإنشاء: 26 سبتمبر 2018 - الموقع: ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية - المساحة: 3800 كم مربع أحياء المدينة مناطق سكنية وفندقية

قرية للفن المعاصر

مطار 3- "نيوم" اقتصادي - الإنشاء: 24 أكتوبر 2017 - الموقع: تبوك - المساحة: 26,500 كم مربع - التسمية: قسمت الكلمة إلى neo وتعني بالإغريقية الجديد، وm أي المستقبل "المستقبل الجديد" أحياء المدينة منطقة سكنية

منطقة الطاقة والمياه

منطقة الغذاء

منطقة التقنيات الحيوية

منطقة الصناعة المتطورة

منطقة الإنتاج الإعلامي

منطقة الترفية

مطار 4- الفيصلية "تنموي" - الإنشاء يوليو 2017 Advertisements - المساحة: 2354 كم مربع - بين مدينتي جدة ومكة المكرمة أحياء المدينة ميناء

منطقة سياحية

منطقة سكنية

منطقة تجارية

الحي الأكاديمي

مجمع تقنية

مدينة صناعية

مطار 5- البحر الأحمر "سياحية" الإنشاء: 31 يوليو 2017 المساحة: 34,000 كم مربع الموقع: بين منطقتي أملج والوجه أحياء المدينة - 22 جزيرة - مناطق سكنية - المشتل - مطار 6- سبارك الإنشاء: 10 ديسمبر 2018 المساحة: 50 كم مربع الموقع: المنطقة الشرقية بالقرب من مدينة بقيق أحياء المدينة - منطقة صناعية - منظقة تدريب - منطقة الأعمال - منطقة سكنية وتجارية - ميناء جاف



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