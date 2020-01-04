- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الفنان الحكمي يعود للتوهج في شتاء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الفنان إبراهيم الحكمي للتوهج من جديد على خشبة مسرح "ليالي الدراعة"، ضمن حفلات شتاء الرياض، ليقدم باقة من أغانيه في منطقة البوليفارد.
وتحدث الحكمي لـ"العربية.نت" بقوله: "أقدم شكري وعرفاني لكل من ساهم في إنجاح شتاء الرياض، بداية من الهيئة العامة للترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، على كل ما نجده من دعم، إلى كل القائمين على حفلات ليالي الدراعة".
يذكر أن منطقة البوليفارد ستشهد الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة حتى شهر مارس/آذار المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الفنان الحكمي يعود للتوهج في شتاء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.