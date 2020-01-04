السعودية | الفنان الحكمي يعود للتوهج في شتاء الرياض

شكرا لقرائتكم الفنان الحكمي يعود للتوهج في شتاء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الفنان إبراهيم الحكمي للتوهج من جديد على خشبة مسرح "ليالي الدراعة"، ضمن حفلات شتاء الرياض، ليقدم باقة من أغانيه في منطقة البوليفارد.

وتحدث الحكمي لـ"العربية.نت" بقوله: "أقدم شكري وعرفاني لكل من ساهم في إنجاح شتاء الرياض، بداية من الهيئة العامة للترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، على كل ما نجده من دعم، إلى كل القائمين على حفلات ليالي الدراعة".

يذكر أن منطقة البوليفارد ستشهد الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة حتى شهر مارس/آذار المقبل.