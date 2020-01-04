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خبير أرصاد: المملكة على موعد مع موجة برد.. الأشد هذا الشتاء
توقع أن تكون حائل وتبوك الأشد تأثراً بالبرودة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد، علي الحربي، أن تكون الموجة الباردة التي تبدأ بعد ساعاتٍ وتشهدها أجواء المملكة، الأشد منذ بدء موسم الشتاء لهذا العام.
وأوضح الحربي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنَّ الموجة الباردة المتوقَّع ابتداؤها مع مساء اليوم السبت، والتي تزداد حدَّتها مع اليومين القادمين، تعتبر الأشد منذ ابتداء موسم الشتاء”.
وأضاف الحربي أن منطقتي حائل وتبوك ربما تكونان الأشد قوَّةً من حيث شدَّة البرودة.
وتابع الحربي قائلًا: إنَّه متوقَّع تعمق الموجة الباردة حتى الوسطى وغربها، وصولًا إلى المنطقة الغربية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض ، تبوك، القصيم (في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز ، علقان ، الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.
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