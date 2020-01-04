السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، شملت 13 خيمة و26 بطانية، استفاد منها 78 فردا.
ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير مواد الإيواء الأساسية للمحتاجين في حالات الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية العبر بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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