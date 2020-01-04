مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية العبر بحضرموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، شملت 13 خيمة و26 بطانية، استفاد منها 78 فردا.

ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير مواد الإيواء الأساسية للمحتاجين في حالات الطوارئ.