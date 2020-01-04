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عدن - ياسمين التهامي - توجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف، وذلك وفق ترتيب مسبق أكد الجانب الإيراني عليه، رغم التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق، أمس الجمعة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، الزيارة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية القطري سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ظهر اليوم السبت.

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عاجل : أول وزير خارجية خليجي يطير إلى إيران عقب مقتل قاسم سليماني .. شاهد من يكون؟؟

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وأثار مقتل سليماني ردود فعل دولية واسعة ومتباينة حيث حذرت روسيا من أن مقتل سليماني بضربة أميركية في العراق، من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني "خطوة مغامرة ستفاقم التوتر في أنحاء المنطقة". وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".