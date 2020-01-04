شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير لأبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية.. شاهد ماذا فعلوا وأثلجوا صدور الخليجيين وأسعدوا قلوب العرب (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر بكاء ابني اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد مقتله في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد نشرت صورا للابنين ووالدتهما خلال استقبال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي جاء معزيا بعد تعزية العائلة من قبل المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

وقالت الوكالة الإيرانية على لسان روحاني قوله في العزاء: "جميع المسلمين والمحبين للحرية في العالم يحزنون لفقدان هذا الشهيد العظيم وليس فقط الشعب الإيراني.. رغم أن الشعب يدرك أبعاد وتضحيات هذا المجاهد الفذ، إلا أنه يجب توضيح وتنوير الرأي العام بالأعمال التي قام بها اللواء سليماني".

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وأضاف روحاني وفقا للوكالة الإيرانية: "سليماني كان قائدا، لم يترجل عن صهوة جواده في ساحات الجهاد طوال السنوات الـ38 الماضية، وأن جهوده وتضحياته كانت على مدار الساعة، مؤكدا على أن خدمات هذا الشهيد النبيل، كانت لحماية الأمن في البلاد والمنطقة، خاصة شعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان والتي لا تمحى عن الذاكرة أبدا".