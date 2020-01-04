شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل سليماني.. إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد في قم.. ومغردون يكشفون معاني هذا الحدث ودلالاته (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت مدينة قم بإيران الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية أمس.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو لمراسم رفع الراية مرفق بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته”.

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بعد مقتل سليماني.. إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد في قم.. ومغردون يكشفون معاني هذا الحدث ودلالاته (شاهد)



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وقال أحد المغردين: ‏لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر لسليماني”.

وشنت الطائرات الأمريكية فجر الجمعة، غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهم.