شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني التقى الرئيس هادي وطرح عليه هذا السئوال: ”لماذا لا تُنهي دور الإمارات؟”.. شاهد ماذا أجابه الرئيس؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ‏رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة عصام شريم، لأول مرة عن سؤال مباشر قدمه للرئيس عبدربه منصور هادي، بخصوص إنهاء دور الإمارات في اليمن.

وقال شريم في مقابلة على شاشة الجزيرة اطلع عليها "يمن دايركت" بأنه "سأل الرئيس هادي ذات مرة في لقاءٍ جمعه به.. لماذا لا تنهي دور الإمارات؟

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سياسي يمني التقى الرئيس هادي وطرح عليه هذا السئوال: ”لماذا لا تُنهي دور الإمارات؟”.. شاهد ماذا أجابه الرئيس؟



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وأضاف بأن الرئيس هادي أجاب حينها بقوله: "يا عصام يمكنني بأي لحظة أوقع للإماراتيين على منحهم جزيرة سقطرى 99 عام وسأرجع لعدن وسيتم استقبالي استقبال الفاتحين، لكن كم تبقى من عمري؟".

ولفت ” شريم ” الى أن الرئيس ” هادي ” رفض الانصياع لاشتراط الإمارات وان الاخيرة ارسلت وفدا يحمل معه وثيقة الاتفاق جاهزة للتوقيع لكنه رفض التوقيع الامر الذي اغضب الإمارات ودفعها للتصعيد ضد الشرعية .