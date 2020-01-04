من هو الإعلامي السعودي نجيب الزامل ويكيبيديا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية،اليوم السبت، بوفاة الإعلامي السعودي و عضو مجلس الشورى نجيب الزامل بعد صراع مع المرض.

سبب وفاة الإعلامي السعودي نجيب الزامل؟

وكشف الإعلامي الزامل في حديث إعلامي سابق تفاصيل معاناته مع المرض الذي تسبب في النهاية بوفاته، قائلا إن جسمه من السهل عليه التقاط الأمراض والفيروسات، ذلك لأنه يعاني من ضعف في المناعة الذاتية؛ بسبب مرض الكلى الذي أصابه منذ الولادة.

وأضاف الزامل أنه ”من أجل ذلك فإني أدخل المستشفيات من صغري، الأمر الذي غير نظرتي للحياة“، مبينا أنه ”يحترم المرض لما رأى فيه من جوانب إنسانية وجميلة، وفق تعبيره.

وأشار الزامل إلى أن ”معظم الأدباء والمفكرين والعلماء، يحملون في أجسادهم المرض“.

الاعلامي السعودي نجيب الزامل هو احد اشهر الاعلاميين السعوديين في العقد الاخير، وقد شغل العديد من المناصب في المملكة العربية السعودية وعلى راسها عضوية مجلس الشورى والتي تم اعفاءه منها مؤخرا، فتخرج نجيب الزامل من جامعة الملك فهد بتخصص الاعلام، و تحصل على درجة الامتياز في هذا التخصص.

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وعمل كمحرر في جريدة الرياض اليومية، جدير بالذكر بان الاعلامي نجيب الزامل هو من مواليد مدينة جدة، وتراس عدة نشاطات اجتماعية في مقتبل عمره، وهذا ما دفعه الى التوجه الى مهنة الاعلام والتي ابدع فيها الى حد كبير، ومن وثم التحق نجيب الزامل بالعمل مع عدة مؤسسات دولية تعمل في النشاط الاجتماعي الذي يهدف الى التحسين والحفاظ على صحة الانسان.

في عام 2012م تم تكليف الاعلامي نجيب الزامل ليكون احد اعضاء مجلس الشورى السعودية، وعمل الزامل في هذا المنصب لمدة وصلت الى 5 سنوات قبل ان يتم اعفاءه بقرار ملكي، وذلك لارتكابه مخالفة مجتمعية والتي كانت اشراك احد المؤسسات الدولية لتقديم مساعدات لعائلات سعودية.

جدير بالذكر بان الدستور السعودي يحظر على المؤسسات الدولية العمل في المملكة العربية السعودية، وهذا لما تحمله المملكة من اكتفاء ذاتي.

وكان الراحل نجيب الزامل يغرد عبر حسابه على ”تويتر“ قبل ساعات فقط من وفاته، حيث كتب إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة عبدالعزيز الأحمد: ”توفي الأخ العزيز أبو يوسف #نجيب_الزامل.

من جهته علق بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي على رحيل الكاتب السعودي نجيب الزامل فقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الأخ الكبير ‫نجيب الزامل له صنائع من المعروف، عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء، من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها".

الجدير بالذكر ان الاعلامي السعودي زامل توفي صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ في ماليزيا؛ بعد صراع مع مرض الكلى، وفقا لما ذكره مدونون سعوديون، دون أن يتضح بعد مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.