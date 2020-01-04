الخدمة المدنية تحصد 95% بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية

حصدت وزارة الخدمة المدنية ممثلةً بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، تقدمًا بأكثر من 95% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية.

يأتي ذلك تعزيزًا، لأهمية الخدمات الرقمية، التي تسهّل تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى مستوى، بدعم الكفاءة البشرية وإرساء الشفافية وتسهيل وصول المستفيدين من خدمات الوزارة إليها وفق أعلى معايير الجودة واختصار الوقت وتسهيل الإجراءات.

وقدَّم وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان شكره لوكالة الوزارة للتحول الرقمي نظير تحقيق هذا الموقع المتقدم في المؤشر، خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2019.

وتعول وزارة الخدمة المدنية التي حصدت الموقع البلاتيني، على ملف التحول الرقمي، لينعكس إيجابًا على مستوى رضا المستفيدين من الخدمات، في حين تعدّ تلك الخدمة المخرج النهائي لعمليات إعادة تصميم وفهم تجربة المستفيد.

وعدّ وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، حصول الوزارة على موقع متقدّم في مؤشر النضج الإلكتروني، ضمن إجراءات تحقيق «الأتمتة» في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.

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وقال باخشوين: نضع التحول الرقمي هدفًا استراتيجيًا لنا في وزارة الخدمة المدنية بدعم من الوزير الذي يحرص على تقديم هذا النوع من الخدمات بما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أنَّ الوزارة تقدم عبر منظومتها الإلكترونية حلولًا رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي؛ حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين ما بين موظفين حكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل.

وأوضح المهندس باخشوين أنَّ المملكة أولت مفهوم الحكومة الرقمية أهميةً قصوى، بدعم التحول الرقمي الرامي إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، لتحقيق أهداف أهمها رفع تصنيف المؤشرات الحكومية الرقمية حتى تصبح المملكة من الدول الخمسة الأولى على مستوى العالم.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تستعد لتدشين المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية «مسار» التي ستكون الذراع التقنية لخدمات الوزارة الموجهة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية ولموظفي القطاع العام المشمولين بنظام الخدمة المدنية، ومنصة ذكاء الأعمال عبر لوحاتها المتعددة، والتي ستسهم في رصد وتحليل البيانات بدقة بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية في دعم صناعة القرار .