السعودية تشارك بمؤتمر «الدول الموقّعة على اتفاقية مكافحة الفساد» بالرباط

يرأس مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفد المملكة المشارك باجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمقرر انعقاده بالعاصمة المغربية الرباط.

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد يوم 7 الجاري لمدة يومين، تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017م.

كما يتناول المؤتمر تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ويستعرض ممثلو الدول المشاركة بالمؤتمر مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء للمصادقة عليها، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، فضلًا عن بحث دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م.

وكانت المملكة قد انضمّت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03/ 06/ 1433هـ، والتي تتضمن أحكامًا بشأن بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة، كما تتطرّق إلى التعاون العربي المشترك في هذا الشأن، وتهدف إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.