اصطدام مركبتين في جدة.. ونقل المصابين إلى المستشفى

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، وقوع حادث اصطدام مركبتين في محافظة جدة، نتج عنه عددٌ من الإصابات.
وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز: اصطدام مركبتين في الخمرة بمحافظة جدة، نتج عنه عددٌ من الإصابات، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وفي سياق ذي صلة، دشَّن المركز الوطني لسلامة الطرق؛ بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس، حملة بعنوان «درب السلامة»؛ تزامنًا مع بدء موسم الإجازة.
وتستهدف الحملة المسافرين خلال موسم الإجازة لرفع مستوى التوعية بالسلامة المرورية، عن طريق المنشورات الورقية ولوحات الطرق والمحتوى الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي .
وركَّزت الحملة على تعزيز التوعية بأبرز الممارسات السليمة لقائدي المركبات؛ كضرورة ربط حزام الأمان وفحص المركبة والإطارات قبل السفر وأخذ قسط كافٍ من النوم، إلى جانب تعزيز التنبيه بأبرز الممارسات الخاطئة، التي قد يقع فيها قائد المركبة كاستخدام الجوَّال والسرعة الزائدة .
وركَّز جانب من الحملة على غرس مفاهيم سلامة الأطفال، عبر استهدافهم برسائل توعوية تأسس هذه المبادئ. وسيتم توسيع نطاق الحملة مستقبلًا؛ لتشمل جميع مناطق المملكة للتوعية بالسلامة على الطرق والحفاظ على الأرواح.
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