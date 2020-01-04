الأرصاد: طريف وعرعر تسجّلان درجة الحرارة الأدنى بالمملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينتي طريف وعرعر بالحدود الشمالية، سجلتا أدنى درجة حرارة بالمملكة لليوم السبت.

وذكرت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بتويتر- أنه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، فقد سجّلت كل من: طريف وعرعر 2 درجة مئوية، بينما سجّلت تبوك والجوف 4 درجات مئوية، وسجّلت القريات بالجوف 5 درجات مئوية.

وحول حالة الطقس بموسمي الرياض والدرعية، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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وتبلغ درجة الحرارة العظمى 28 مئوية والصغرى 13 مئوية، ونسبة الرطوبة بين 35-65 بالمئة، والرياح من غربية إلى جنوبية غربية، تتحول شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 35 كم/س مساءً.

أمّا حالة الطقس بمكة المكرمة، فالجو غائم جزئيًّا مع وجود أتربة مثارة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 29 مئوية والصغرى 17 مئوية، ودرجة الرطوبة 70 بالمئة.

وفي المدينة المنورة، يكون الجوّ غائمًا جزئيًّا، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 22 مئوية والصغرى 10 مئوية، ودرجة الرطوبة 70 بالمئة.