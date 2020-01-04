تنبيهات من «الأرصاد» حول «طقس السبت» على مناطق عدة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل»، والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة»، ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، المويه، ميسان»، تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء».

وتشهد المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا» استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي تقريرها لطقس اليوم السبت، توقعت «هيئة الأرصاد» تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

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جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن مناطق الشرقية، والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، تشهد تكون السحب الرعدية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والقصيم.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، ولم تستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان – الظهر)، وكذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الشمالي.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.