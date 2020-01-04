بدء اجتماعات رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية بالقاهرة

عقد رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية، أمس الجمعة، اجتماعهم الأول في تشكيلته الجديدة التي أقرّتها اللجنة الكشفية العربية، وذلك في بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك بحضور الأمين العامّ للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، وعضو اللجنة العربية محمد مصطفى، ومديري الإدارات بالأمانة العامة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العامّ، أشار فيها إلى أن الاجتماع يأتي لتحديد الإطار العامّ لأسلوب العمل خلال الفترة العام 2020م، لدعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية تماشيًا مع الاستراتيجية العالمية للحركة الكشفية.

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كما استعرض مدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربية مي عبدالهادي الاستراتيجية العربية والأولويات العالمية المطلوب العمل عليها، ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء اللجان.

وناقش الحضور الإطار العامّ لأسلوب العمل باللجان الفرعية، ودور اللجان المشتركة، فضلًا عن تنظيم اجتماعات بين رؤساء اللجان ومديري الإدارات بالمكتب الكشفي العربي، واجتماع بين اللجان المشتركة لتنسيق العمل، وتحقيق التكامل بين أعمال مختلف اللجان الفرعية بما يخدم الحركة الكشفية وتطويرها في المنطقة العربية.