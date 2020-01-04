الجهات الأمنية تطيح بمتحرش فتاة المدينة المنورة

أطاحت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، بمواطن في العقد الثالث من العمر، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وثَّقته فتاة أثناء ركوبها مع السائق؛ حيث رصدت محاولاته للتحرش بها .
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة في مقطع فيديو من شخص قام بالتحرش بها؛ عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن من القبض عليه، واتضح أنه مواطن وبالعقد الثالث من العمر.
وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر الجاني بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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