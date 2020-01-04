في المنخفضات والمطابخ والإنارة.. 3 إجراءات من أجل نزهة برية آمنة

جدّد الدفاع المدني تحذيراته من أخطاء قد يتم ارتكابها أثناء التخييم في النزهات البرية، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي.

ونشر الدفاع المدني -عبر حسابه بتويتر- إنفوجرافًا يبين من خلاله أنه من أجل نزهة برية آمنة، يرجى التأكّد مما يلي:

أولًا: قبل نصب الخيام يجب الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب.

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ثانيًا: نصب خيمة المطبخ بعيدًا عن بقية الخيام والاحتفاظ بالأدوات الحادّة والخطرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

ثالثًا: عدم وضع الإنارة بجوار قماش الخيمة، حتى لا تتسبب في نشوب حريق.