الأحوال المدنية: إرفاق آخر مؤهّل شرط لتغيير «مستوى التعليم» في أبشر

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضرورة إرفاق آخر المؤهل للراغبين في تغيير مستوى التعليم عبر حساباتهم في نظام «أبشر».
جاء ذلك؛ ردًّا من «الأحوال المدنية»، على استفسار من إحدى المواطنات عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، قالت فيه: «إن مستوى التعليم مسجل لي بحسابي (أبشر) ثانوي وأنا جامعية، كيف أغيره؟».
وقالت «الأحوال المدنية»، إنه في حالة رغبة المواطن في تغيير مؤهله التعليمي عبر حسابه في أبشر، فعليه زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تعديل بياناته وإرفاق آخر مؤهل حصل عليه.
يذكر أن «أبشر»، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، كما يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا.
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