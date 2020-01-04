الجبير: بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكِّد نظرتها لأهمية التهدئة

أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق، يؤكِّد نظرة السعودية لأهمية التهدئة؛ لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية، التي شجبتها وحذَّرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وتابع المصدر: «مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع؛ بما لا يُحمد عقباه».

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وأكَّدت المملكة العربية السعودية وجوب قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبومهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بقتل الجنرال لإيراني، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.