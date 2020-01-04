خبراء أرصاد: موجة باردة بعدة مناطق خلال الأيام المقبلة

توقع عدد من خبراء الطقس انخفاضا بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؛ بسبب منخفض جوي قطبي.

وقال الخبراء عبر حساباتهم بموقع «تويتر» إن الأجواء ستشهد تقلبات مرتقبة، فأكد الراصد الجوي سامي عبيد الله عبد الحربي، أن التوقعات تشير إلى موجة باردة خلال الـ «72» المقبلة، وتتبعها عدة موجات برد متوقعة؛ بسبب منخفض جوي قطبي شديد البرودة تعرضت له مصر واقترب من المملكة.

وتابع الحربي، إن المنخفض الجوي، سيؤثر على أجواء المملكة، برياح شمالية غربية نشطة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الحرارة على شمال المملكة وشمال غربها وتكون سحب غرب وجنوب ووسط المملكة، مشيرًا إلى هطول أمطار على القصيم (بريدة ) منوها بتحسن توقعات الأمطار في عدد كبير من المناطق.

وأضاف الباحث في الظواهر المناخية فهد الجهني، أن موجة الطقس الباردة ستبدأ (السبت)؛ حيث تقلب الأجواء ووصول معدلات الحرارة إلى الصفر بالمناطق الشمالية، بينما تصل إلى 5 درجات بالمناطق الغربية.

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واستكمل الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، إن السحب الممطرة تظهر الأن في أجواء شمال غرب منطقة الرياض وشمالها وشرق منطقة القصيم.

أما خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، فأكد أنه خلال فجر، غد السبت، سيتعمق المنخفض القطبي على المناطق الشمالية الغربية والغربية، ويغادر الدفء العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية فجر يوم الأحد.

وأشار كراني، إلى أنه خلال فجر الإثنين تسيطر الكتلة على الأجواء، وتستمر حتى 17 يناير مع عملية مد وجزر خفيف، وتكون صقيع خاصة على الشمال.