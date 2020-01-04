حساب المواطن: فصل زوجة مستحق الدعم من العمل يتطلب تعديل بياناته

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أنَّ فصل زوجة مستحق الدعم غير المؤمَّن عليها من عملها يتطلب تعديل بياناته، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

جاء ذلك؛ ردًا من البرنامج عبر حساب «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» على تساؤل بشأن، «فصل زوجة أحد مستحقي الدعم من عملها دون وجود تأمين عليها».

وقال «حساب المواطن»، إنّه في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد يجب تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين» إلى «لا توجد وظيفة» وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة «الإفصاح عن الدخل» وحذف الدخل المسجل للتابع، واختيار أيقونة «حفظ».

وكان برنامج حساب المواطن، أكَّد تقديم صرف دعم الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020)، يومًا واحدًا عن موعدها الأساسي، ليكون صرفها يوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري.