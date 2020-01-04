أمير الباحة يوجه بتقديم أوجه المساعدة لمصابي «حادث الحجرة»

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود، كل الجهات ذات العلاقة بتقديم أوجه المساعدة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بمركز جرين في محافظة الحجرة.

جاء ذلك في بيان لإمارة الباحة، قالت خلاله، إن أمير المنطقة، يتابع شخصيًا مجريات الحادث الذي وقع هذا اليوم ووجه كل الجهات ذات العلاقة لتقديم أوجه المساعدة للاطمئنان على حالة المصابين، سائلًا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وكان 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم في مركز الجرين بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 4:59 مساء اليوم الجمعة مفاده، وقوع حادث تصادم بمركز الجرين.

وأضاف الزهراني، أن أربع فرق إسعافيه من الهلال الأحمر توجهت للموقع وتبين مصرع ستة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين بينهم حالتان خطيرتان، فيما تراوحت بقية الإصابات بين «متوسطة وبسيطة»، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى مستشفى «قلوة» لتلقي العلاج اللازم، بجهود فرق الهلال الأحمر و«إسعاف الدفاع المدني» الذي نقل إحدى الحالات.