السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من محافظة جنين



جنين 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين وقرية رمانة في المحافظة .

وأفادت مصادر محلية فلسطينية في جنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقل المواطنين لدى تواجدهما قرب معسكر سالم غرب المدينة .

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15:41ت م

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