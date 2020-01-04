السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم



الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

وقع المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور عبدالكريم السويداء أمس الأول, مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد عُمير، لتعزيز التعاون الثنائي بين المستشفى الجامعي والجمعية وتبادل الخبرات في المجالات والمهارات الإكلينيكية وتنمية المهارات السريرية بما يحقق التكامل والرقي ببرامجهما.

وتهدف المذكرة إلى بناء برامج تدريبية صحية مشتركة بما يتوافق مع حاجة الطرفين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات الأخرى المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وبيّن الدكتور السويداء اهتمام المستشفى بعقد الاتفاقيات والشراكات خصوصاً بين الجامعات والجمعيات المتخصصة لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة العلمية والتطويرية منها خاصة لما لها من أثر إيجابي في استثمار الإمكانيات التي تمتلكها وتوجيه الطاقات لتحقيق الأهداف المأمولة.

وأكد السويداء استشعار مدى أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة التي سوف تسهم في دفع عجلة التعليم والتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب بما يساعد في تحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030 والرقي بجودة الأعمال ورفع كفاءة منسوبي الجهات المعنية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عُمير عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والجمعية، موضحاً أن المستشفى يُعد شريك استراتيجي من الشركاء الكبار في مجال خدمة مرضى الروماتيزم على صعيد إجراء عمليات تغيير المفاصل، وتقديم الخدمات الطبية لمرضى الروماتيزم.

وأضاف عُمير : نتطلع إلى أن تكون الشراكة من الشراكات الأنموذج التي وقعتها الجمعية في إطار رفع مستوى تقديم الخدمات النوعية لمرضى الروماتيزم الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة لهم.

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15:33ت م

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