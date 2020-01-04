السعودية اليوم / جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية



بريدة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

أقامت جامعة القصيم ممثلة بمكتب البنية المؤسسية أمس، حلقة نقاش حول "المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية" التي هدفت للإسهام في بلورة توجهات خطة الجامعة في المجالات التقنية المعلوماتية، ضمن جهودها في إعداد خطتها الاستراتيجية 2020 - 2025م.

وناقشت سبل نشر مفهوم التحول الرقمي من خلال توحيد عدة أنظمة إلكترونية تحت سقف واحد، إضافة إلى نشر مفهوم البنية المؤسسية ليشمل الموارد المكانية والبشرية وغيرها.

وعرضت حلقة النقاش التي أقيمت بمقر المدينة الجامعية، أبرز المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية التي ستضع حجر الأساس لخطة الجامعة في هذا المجال.

وخلصت حلقة النقاش إلى أهمية حوكمة الأعمال والإجراءات وإكمال الحلقة (closing the loop) من خلال تفعيل مفهوم البنية المؤسسية، فضلاً عن التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة وفي جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وإنتاج بحوث علمية نوعية تخدم المجتمع.

وتطرقت الحلقة إلى أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية داخلياً وخارجياً، مع التركيز على الكيف وليس الكم (النوعية وليس العدد).

// انتهى //

15:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.