السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية



تبوك 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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15:27ت م

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