السعودية اليوم / بلدية لينة بالحدود الشمالية تواصل تنفيذ أعمال المخطط الجديد



رفحاء 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

تواصل بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ أعمال مخطط لينة الجديدة ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة المخطط الجديد.

وتفقد رئيس بلدية لينة المهندس عثمان الضبعان يرافقه مدير إدارة الشؤون الفنية وقسم المشاريع, الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل وسرعة الإنجاز حسب الخطة المعتمدة.

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14:24ت م

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