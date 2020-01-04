شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«الشورى» ينعي «الزامل» : كان مثالاً للتقاني في خدمة دينه ووطنه والان نبدء بالتفاصيل

نعى مجلس الشورى‬، عضو المجلس السابق نجيب الزامل - رحمه الله -. وأكد المجلس أنه يستذكر باعتزاز الأعمال التي قام بها الفقيد وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس كان خلالها مثالاً للتقاني في خدمة دينه ووطنه، سائلين المولى القدير أن يتغمده برحمته.

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