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النمر يكشف عن أفضل خلطة لصحة القلب

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2020-01-04

النمر يكشف عن أفضل خلطة لصحة القلب

منها والطعام الصحي وتجنب التدخين

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بممارسة الرياضة والإكثار من تناول الطعام الصحي للحفاظ على صحة القلب.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” رداً على سؤال بشأن أفضل خلطة للشرايين وصحة القلب.

ورد النمر بقوله : “خلطة صحة القلب =٣٠ دقيقة يومياً + الإكثار من الخضراوات الفواكه + تقليل الملح + عدم السمنة + مراقبة السكر والضغط والكلسترول + عدم التدخين + عدم شرب الخمر + الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي”.

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