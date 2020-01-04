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2020-01-04 النمر يكشف عن أفضل خلطة لصحة القلب منها الرياضة والطعام الصحي وتجنب التدخين متابعات الخليج 365 - الرياض نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بممارسة الرياضة والإكثار من تناول الطعام الصحي للحفاظ على صحة القلب. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” رداً على سؤال بشأن أفضل خلطة للشرايين وصحة القلب. ورد النمر بقوله : “خلطة صحة القلب =٣٠ دقيقة يومياً رياضة + الإكثار من الخضراوات الفواكه + تقليل الملح + عدم السمنة + مراقبة السكر والضغط والكلسترول + عدم التدخين + عدم شرب الخمر + الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي”. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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