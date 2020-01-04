سحب رعدية ممطرة على جازان

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

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وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، واحد المسارحة ، و الداير ، والدرب ، و الطوال، و بيش ، و صامطة ، و ضمد ، و فرسان ، و فيفا ،و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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