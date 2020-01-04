- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم وزارة الإعلام: نجيب الزامل أثرى الساحة بالفكر والقلم والعطاء التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الإعلام: نجيب الزامل أثرى الساحة بالفكر والقلم والعطاء التطوعي
كاتب صادق مهموم بمجتمعه محب لوطنه
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت وزارة الإعلام، الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية اليوم السبت في ماليزيا بعد صراع مع المرض.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الساحة الإعلامية والثقافية فقدت الكاتب الكبير نجيب الزامل، الذي كان رائدًا أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.
وأضافت: “عرفناه زميلًا كريمًا، وكاتبًا صادقًا، مهمومًا بمجتمعه، محبًا لوطنه، غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان”.
وكان الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل قد وافته المنية صباح اليوم في ماليزيا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام: نجيب الزامل أثرى الساحة بالفكر والقلم والعطاء التطوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.